إفتتاح مسجد ذو النورين بمركز دشنا شمال قنا



افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الأحد، مسجد ذو النورين بمنطقة صفارة بمدينة دشنا، شمال قنا.

وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف، التى تهدف الى تجديد وتجهيز المساجد بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

وعقب الافتتاح، أدى محافظ قنا ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بالمسجد، المقام على مساحة 430 متر مربع، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 500 الف جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

أعرب محافظ قنا، عن بالغ سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، يُذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم الحنيف، مشيدا بدور الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، بالاهتمام ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشيد ودعم دور العبادة.

للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، تساهم فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتعمل على تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أبرز الدكتور ما هر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، على اهتمام وحرص الوزارة على تشييد ودعم دور العبادة وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

لافتا أن مساحة المسجد الأصلية كانت 318 م2 وتم توسعة المسجد بالجهود الذاتية بمساحة (112م2)، لتصبح إجمالي مساحة المسجد الان (430م2).

حضر الافتتاح النائب سيد المنوفى، والنائب فتحى قنديل عضوا مجلس النواب، وعبداللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا، وأهالي منطقة صفارة والقرى المجاورة لمدينة دشنا.