لدغات

الأحد 24/مارس/2024 - 06:55 م 3/24/2024 6:55:24 PM

إصابة امام عاشور فى مباراة المنتخب ونيوزلاندا هزت مشاعر الزملكاوية قبل الأهلاوية، لأن ما زالت هناك صلة ود بين عشاق الزمالك وامام عاشور، فهو لاعب فنان وهم أصحاب مدرسة الفن والهندسة وليس صحيحا ما قاله شوبير لإثارة الفتنة من جديد ان الزملكاوية شمتانين فى اصابة امام لأن اصحاب الرداء الأبيض قلوبهم بيضاء.. ثم انت يا شوبير لك ابن لاعب كرة فلا داعى تقلب جمهور الكرة عليه!

< مباراة منتخب مصر ونيوزلاندا لم يستطع الخبراء تحليلها صح وجاملوا فيها حسام حسن، فالفريق النيوزلاندى كان أحسن أداء من المصرى، واستحوازه على الكرة وهجماته اكثر من منتخبنا الذى فشل فى هز الشباك الا من ضربة جزاء، وهذا انذار ان المنتخب امامه مشوار طويل للدخول فى منافسات مع الفرق الكبرى!

< الإسماعيلى تلقى اخطارا من الفيفا بإيقاف القيد ثلاث فترات.. هو ناقص!

< الزج بمصطفى شوبير ومجاملته فى المنتخب لمنافسة الحراس الكبار ليس فى مصلحته، فهو يأخذ اكثر من حقه إعلاميا «والا رجال الاعلام يحرموا من مصروف ابوه»!

< اكتسحت مصر دورة الألعاب الافريقية ولا حس ولا خبر لان إعلاميي الجيل الحالى بيجروا وراء سبوبة المواقع والفضائيات ونسوا انها مهنة البحث عن المتاعب مش البحث عن الدولارات!

< بيقولوا ان هانى ابوريدة ظهر من جديد.. طيب هو عمل ايه لمصر من خلال عضويته فى الفيفا والكاف.. اذن هو مرفوض فى الوسط المصرى إذا كان يفكر فى رئاسة اتحاد الكرة تانى!

< الحياة عادت لأحمد رفعت بفضل الله والطاقم الطبى الذى اشرف على علاجه وعيب ان يبث شوبير خبرا مدسوسا بالسم، بأن الكشف عن المنشطات ألغى هذا الموسم.. يعنى أحمد رفعت أصيب فى القلب لتعاطيه المنشطات.

يا أخى عيب وحرام تقول كده!!

