وزير الخارجية: الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الدول العربية تعمل على الدفع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحا أن المبادرة العربية للسلام تتناول رؤية شاملة لإقامة الدولة الفلسطينية والتطبيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري، وانطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واوضح وزير الخارجية أن المفاوضات مع وزير خارجية امريكا انتونى بلينكن تطرقت لضرورة منع التهجير للفلسطينيين وإسناد إدارة القطاع والضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة لسبل الحل الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وانهار الصراع ودوائر العنف فى المنطقة.

واشار إلى ضرورة تفعيل رؤية الدول العربية التى تتوافق مع الدول الغربية بأهمية وقف العمليات العسكرية فى غزة والتعامل مع التداعيات التى تعرض لها غزة، مشددا على اهمية وقف إطلاق نار فوري.