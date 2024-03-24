14 رمضان.. موعد أذان المغرب بالحرمين الشريفين

سويعات قليلة تفصلنا عن موعد إفطار اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، بالمملكة العربية السعودية، إذ يبحث الصائمين الذين يؤدون العمرة عن موعد أذان المغرب بالحرمين الشريفين.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عن موعد أذان المغرب بالمسجدين الحرام والنبوي.

موعد أذان المغرب بالسعودية

موعد أذان المغرب في مكة المكرمة:- 6:33 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد أذان المغرب في المدينة المنورة:- 6:35 مساءً بتوقيت السعودية.

شهر رمضان المبارك

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.