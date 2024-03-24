الاسكندرية: رفع حالة الطواري لمواجهة حالة الطقس

العوة تغرق الشوارع والصرف الصحى على قدم وساق بالاسكندرية

أعلنت محافظة الاسكندرية، رفع حالة الطوارى بسبب نوة العوة التى ضربت طقس عروس البحر المتوسط اثر هطول امطار غزيرة ورياح شديدة تسببت فى غرق شوارع غرب المحافظة ، بدأت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، للعمل على قدم وساق منذ بدء هطول الأمطار بخطة عمل وتمركزات للمعدات والسائقين، بالتواجد يوميا دون توقف وسط مياه الأمطار والطقس السيئ للعمل على رفع وكسح المياه لعدم عرقلة حركة المرور .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وفي هذا الشأن، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق وشوارع الثغر، والتأكد من الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ فى شتى الأنحاء ونشر ما يقرب من 180 سيارة شفط منتشرة على كافة الطرق العامة والحيوية والطرق السريعة.