أرقام ماينو مع منتخب إنجلترا خلال المشاركة الدولية الأولى

نجح كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، في المشاركة الأولى مع منتخب إنجلترا ضد البرازيل، في اللقاء الودي الذي جمع بين المنتخبين ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أوروبا.

ووفقًا لموقع ”Whoscored“، فإن كوبي ماينو هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي حقق معدل نجاح تمريري بنسبة 100% أمام البرازيل الليلة الماضية.

ـ إجمالي التمريرات – 20

ـ تمريرات دقيقة – 20

وتعرض كايل ووكر للإصابة خلال اللقاء الودي بين البرازيل وإنجلترا غادر على إثرها اللقاء في الدقيقة 20، قبل مرحلة الحسم لمانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليثير قلق مدربه بيب جوارديولا.

وحقق المنتخب البرازيلي فوزًا مستحقًا على حساب نظيره الإنجليزي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "ويمبلي".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب البرازيلي إندريك في الدقيقة (80)، ليقود "السامبا" لفوز ثمين على حساب "الأسود الثلاثة".