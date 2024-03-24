الإمارات: ارتفاع المساعدات الجارى إسقاطها على شمال غزة إلى 510 أطنان

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن عملية "طيور الخير" نفذت الإسقاط الجوي الـ13 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة.

وأضافت، في بيان لها، أنه "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر طائرتين حملتا 24 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 510 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية".

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مع بيانها عبر منصة "إكس"، مقاطع مصورة لأحدث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، الشهر الجاري، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة".

وكان الجيش المصري، قد أكد أن "مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة".

وقال العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن "المشاركة المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات بغزة، تأتي بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا".

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

على جانب آخر، وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت صباح اليوم، أن آليات الاحتلال حاصرت مستشفى الأمل وشرعت بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وأن جميع طواقمها لا تستطيع الحركة نهائيًا، وتعجز عن مواراة جثمان زميلهم أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.

على جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي.

ويعاني المرضى والنازحون في الشفاء من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى منذ 7 أيام.

وكان أُعلن عن ارتقاء 5 من الجرحى المحاصرين أمس في مجمع الشفاء الطبي بسبب غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية المكثفة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول 3 مصابين إلى المستشفى المعمداني إثر تعرضهم للقنص في محيط مجمع الشفاء.