إزالة بناء مخالف للاشتراطات البنائية والتراخيص بمدينة سوهاج الجديدة

أثناء مرور إدارة التنمية والأمن والأحياء بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، بمنطقة ابنى بيتك المرحلة الثانية تم ضبط صاحب قطعة أرض يقوم بالبناء المخالف للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة وعلى الفور تم إزالة المخالفه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .

ويهيب جهاز المدينه بالمواطنين عدم البناء المخالف علما بأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر وسيتم الإزالة قريبا وان جميع المخالفات يتم رصدها أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لازالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب .

ويجري ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على مكافحة العشوائية بجميع مظاهرها وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة من إدارة التنميه والأمن والاحياء لأعمال البناء داخل المدينة والقضاء على أى مخالفة فى المهد والقيام بإزالة فورية لها .

جدير بالذكر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

ويؤكد جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه لن يسمح بأي شكل من الاشكال إقامة أي نشاطات مخالفة أو عشوائية كما يناشد المواطنين بعدم تشجيع تلك النشاطات وعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بخصوص إمكانية التصالح لأي مخالفة بنائية تمت بعد صدور قانون التصالح علما بأنه لن يتم التصالح علي أي مخالفة تم تنفيذها بعد صدور القانون وستتم إزالتها .