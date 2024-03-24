رسالة دكتوراه تناقش دور الإعلام الرقمي في إداره الأزمات البيئية

منحت كلية التجارة قسم أدارة الأعمال جامعة قناة السويس، الزميلة الصحفية عبير فايز رئيس قسم الأخبار بجريدة القناه درجة الدكتوراةDBA في إدارة الأعمال بدرجة أمتياز والتي تطرقت للتطبيق على استراتيجية هيئة قناة السويس للتطوير والتحول للأخضر بحلول عام 2030، تحت عنوان"دورالإعلام الرقمي في ادارة الأزمات البيئية".

وتناولت الدراسه التي منحت على أثرها الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز أبعاد الإعلام الرقمي وتأثيرة في إدارة الأزمات البيئية ومدي الإهتمام بتوفير وتحقيق تلك الأبعاد في هيئة قناة السويس .



وتوصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات المرتكزة على نتائج هذه الدراسة بما يمكن من متخذي القرار والعاملين بقطاع الإعلام بالهيئة بأهمية دورالإعلام الرقمي في إدارة الأزمات البيئيه وتحقيق تلك الأبعاد بهيئة قناة السويس مجال التطبيق حول استراتيجية الهيئه في التطوير والتحول للأخضر بحلول2030، وعبور ملاحي أمن وصديق للبيئة .وأوصت الباحثة بأهمية مراجعة ومتابعة طرق وأبعاد إعداد الخطة من أجل الأهداف المطلوب تحقيقها لإحتواء الأزمات البيئية و العمل على الإهتمام بطبيعة العلاقة القوية التي تربط بين الإعلام الرقمى في تحقيق التوقعات الجيدة لحدوث الأزمة بالتطبيق علي هيئة قناة السويس، وكذلك ضرورة العمل على الإستفادة من الأثر الأيجابي لدور الإعلام الرقمى في تحقيق إدارة الأزمات البيئية.



وبعد أجتماع لجنة الحكم والمناقشة الممثلة من المشرفين والمحكمين أعلنت اللجنه منح الباحثة عبير فايز، درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بدرجه امتياز بحضور الأستاذة الدكتوره سلوى فراج عميدة كلية التجاره جامعة قناة السويس.



وتشكلت لجنه المناقشه من الدكتورة “نجلاء حسن جمعه” أستاذ إدارة الأعمال المساعد ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة الدكتورة “مي سيد محمد جاد الرب” مدرس إداره الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، فضلاً عن الدكتور “أحمد عزمي زكي” أستاذ إدارة الموارد البشريه كلية التجارة جامعة المستقبل، والدكتورة “دينا عبد العاطي” أستاذ إداره الأعمال المساعد بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان.



وتوجهت الباحثة بالشكر والتقدير لكل من دعموها خلال مشوارها العلمي لنيّل هذه الدرجة العلمية، قائلة: “شكر خاص لأساتذتي ومن أشرفوا على رسالتي الماجيستير و الدكتوراه الأستاذ الدكتور أحمد زكي نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور سيد محمد جاد الرب أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة قناة السويس”.



