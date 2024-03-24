"العوة " تضرب طقس الإسكدرية أمطار رعدية ورياح شديدة

شهدت محافظة الإسكندرية مند فجر، اليوم الأحد، أمطار رعدية غزيرة على مناطق شرق وغرب المدينة دلك تزامنا مع أول أيام نوة العوة، التي تضرب المدينة الساحلية الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

يصاحبها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام، وتعد آخر النوات الباردة، وذلك دون تأثيرعلى حركة المرور أو الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قد حذرت من تقلبات شديدة في حالة الطقس، ومعاودة هطول الأمطار، على محافظات عديدة، منها الإسكندرية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى اعتبارًا من صباح اليوم، تزامنًا مع بدء نوة عوة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد الإسكندرية، هطول أمطار متوسطة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

وقرررئيس شركة الصرف الصحي، وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، فضلًا عن نشر السيارات والبدالات وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أول بأول.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، منوهًا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي، على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتعد نوة عوة أو كما تعرف بـ «برد العجوز» آخر النوات الشتوية، وتأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت بـ«عوة» لصوت رياحها الشديد.