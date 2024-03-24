تاريخ مواجهات إيطاليا ضد الإكوادور قبل صدام الليلة

يواجه منتخب إيطاليا نظيره الاكوادوري، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما على ملعب ريد بول آرينا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد الإكوادور:

تقابل منتخب إيطاليا أمام نظيرة الإكوادور في مواجهتين سابقتين فقط، حيث شهدت المباراة الأولى فوز المنتخب الإيطالي بثنائية نظيفة سجلهم كريستيان فييري في نهائيات كأس العالم 2002.



وحسم التعادل بينهما في المباراة الثانية الودية الدولية بهدف لكل منهما بتوقيع اللاعب لوكا توني للمنتخب الايطالي، فيما احرز هدف منتخب الإكوادور اللاعب مارلون ايوفى.

وتقع إيطاليا في المجموعة الثانية باليورو رفقة "إسبانيا وكرواتيا وألبانيا"، واستطاع المنتخب الإيطالي الفوز في الودية الأولى التي خاضها أمام فنزويلا بنتيجة (2-1).

أما منتخب الإكوادور فيخوض المباراة استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقررة الصيف المقبل أيضًا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية، رفقة "المكسيك وفنزويلا وجامايكا".

وتفوق منتخب الإكوادور في مباراته الودية الأولى خلال هذا التوقف الدولي على جواتيمالا بهدفين دون رد.

موعد مباراة الإكوادرو ضد إيطاليا:

تنطلق صافرة مباراة إيطاليا والإكوادور الودية، اليوم الأحد، على ملعب ريد بول آرينا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.



القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والإكوادور الودية:

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة المباريات الودية استعدادًا لليورو.



