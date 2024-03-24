أحداث مسلسل لانش بوكس الحلقة ١٣

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل لانش بوكس، للنجمة غادة عادل، أحداث مشوقة ومثيرة.

واستعرضت الحلقة اطلاق مروان (المطرب شاهين) النار على نادر، لكنه ينجو، بينما يجد سامي (عمرو رمزي) دليلًا تركته العصابة في المتجر، فيسلمه للضابط شريف، الذي يستدعي بسمة (غادة عادل) لأخذ بصماتها.

كما يحث آدم - مريم ( فدوى عابد) على الذهاب للشرطة والاعتراف على صديقتيها، فتقترح مريم عليهما مهاجمة سيارة نقل الأدلة وأخذ الدليل، لكن يفشلن في هذا.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

عودة غادة عادل للدراما

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.