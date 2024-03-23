التوسع في أقسام العنايات المركزة بمستشفيات سوهاج الجامعية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تسعي إلى التوسع فى أقسام العنايات المركزة عن طريق زيادة عدد الآسرة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة، للمرضي المترددين من داخل وخارج المحافظة، إضافة الي استقبال الحالات الحرجة والمحولة من المستشفيات الخاصة، موضحاً عدد آسرة العنايات المركزة الحرجة والمتوسطة بالمستشفيات الجامعية بلغت ١٩٠ سرير، بمقريها القديم والجديد، وذلك في إطار الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصحي.





ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، ان عدد الآسره المركزة بالمستشفيات الجامعية موزعة كالآتي ١١٠ سرير بالمستشفي القديم، و٨٠ سرير بالمستشفي الجديد، مضيفاً أنه تم حديثاً إنشاء عدد من العنايات منها عناية متوسطة للمخ والأعصاب بعدد ٦ آسرة، وحضانات نمو أطفال وتضم ٤ آسرة، وعناية متوسطة بالمستشفي الجامعى الجديد، بعدد ١٠ آسرة، وآخري خاصة بجراحة مخ وأعصاب وتضم ٦ آسرة، مؤكداً علي أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المرضي وعلي مستوي عالي من الجودة.





وأضاف الدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن العمل يسير بإنتظام ويسر، وخاصة فيما يتعلق بزيادة القوى السريرية للرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية بشكل يسهم في القضاء على قوائم الانتظار، موضحاً ان اجمالي عدد الأسرة المركزة بالمستشفي القديم بلغ ١١٠ سرير منهم ٢٠ سرير عناية تخدير ، ٥ صدرية، ٥٤ أطفال، ١٢ عصبية، ٢٠ قلب، بينما بلغ عدد الأسرة المركزة بالمستشفي الجديد ٨٠ سرير منهم، ٦ صدرية، ١٥ عصبية، ١٥ تخدير، ١٣ قلب، ٢٦ اطفال، ٥ جراحة مخ واعصاب.





ومن جهته أوضح الدكتور احمد علي اسماعيل مدير العنايات المركزة انه تم تزويد عدد ١٠ آسره حالات حرجه بالمستشفى القديم، بالإضافة الى 10 آسرة لحالات ما بعد العمليات الجراحية ليصبح عدد آسرة الرعاية بقسم التخدير 20 سرير. موضحاً انه تم فصل عناية الصدرية عن عناية العصبية، تجنباً لانتقال العدوي لتصبح عناية الصدرية ٦ آسرة، وعناية العصبية ١٥ سرير، وذلك تتفيذاً لخطة الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي جميع احتياجات المرضي.





جدير بالذكر انه لأول مرة خلال الستة أشهر الماضية يتم استقبال اكثر من ١٠٠ مريض عناية مركزة محولة من المستشفيات الخاصة.