ضبط المتهم في واقعة دهس 4 مواطنين بسيارته في سرادق عزاء بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على المتهم بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بعدما دهسهم بسيارته أثناء وقوفهم فى سرادق عزاء بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع كلآ من يعقوب علي أحمد، يبلغ من العمر 55 عامًا، وياسر علي حامد، يبلغ من العمر 42 عامًا، ومحمود مصطفى نافع، يبلغ من العمر 33 عامًا، لحظة تواجدهم في سرادق عزاء دهسهم شخص بسيارته فى دشنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.