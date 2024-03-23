صراع أوروبي محتمل على نجم ليفربول

تبحث الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عن تدعيم صفوفها بصفقات من العيار الثقيل، وذلك للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.



وأصبح ألكساندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول ومنتخب إنجلترا، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول لديه تخوف من عدم تجديد أرنولد لتعاقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن إدارة الريدز تعلم بأن هناك عدد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات ظهيرها الأيمن، مما يجعل تجديد تعاقده أمرًا بالغ الصعوبة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت بأن ريال مدريد أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع أرنولد، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الريدز خلال المواسم الماضية.

واستطاع أرنولد التتويج بألقاب قارية ومحلية مع ليفربول منها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.