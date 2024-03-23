بيريز يتواصل مع بيلينجهام بشأن أرنولد

تواصل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع جود بيلينجهام، لاعب وسط الفريق الأول لكرة بالنادي من أجل معرفة رأيه فيما يخص التعاقد مع مواطنه ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول.



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الظهير الأيمن لليفربول ومنتخب إنجلترا أرنولد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووجه فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سؤالًا لبيلينجهام، بشأن التعاقد مع أرنولد، وفقًا لما نشرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية.

ورد بيلينجهام لفلورنتينو على بيريز، بأن صفقة مواطنه تعد مميزة للغاية.

وأوضحت أن ريال مدريد مهتم بالفعل بضم أرنولد في الصيف المقبل، بعد الاهتمام الذي وجده بسبب المستويات التي قدمها خلال المواسم السابقة مع ليفربول.

ونجح أرنولد في تحقيق بطولات قارية ومحلية مع ليفربول، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي.