إسرائيل تعلن مقتل رائد في الكوماندوز وإصابة 7 آخرين بالضفة الغربية

وسائل إعلام إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية.

القتيل هو الرائد إيلاي ديفيد غارفينكل 21 سنة، ميستريا، مقاتل في وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز، قتل أمس (الجمعة) أثناء نشاط عملياتي في منطقة لواء أفرايم.

كما أصيب 7 جنود من الجيش الإسرائيلي في اشتباك مع مسلح فلسطيني جنوب الضفة الغربية بينهم 2 بحالة خطيرة، كما أُعلن عن إصابة ضابط ميداني بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.