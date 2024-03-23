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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تعلن مقتل رائد في الكوماندوز وإصابة 7 آخرين بالضفة الغربية

الضابط القتيل
الضابط القتيل

وسائل إعلام إسرائيلية، الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز أثناء نشاط عملياتي في الضفة الغربية.

القتيل هو الرائد إيلاي ديفيد غارفينكل 21 سنة، ميستريا، مقاتل في وحدة دوفدفان تشكيل الكوماندوز، قتل أمس (الجمعة) أثناء نشاط عملياتي في منطقة لواء أفرايم.

كما أصيب 7 جنود من الجيش الإسرائيلي في اشتباك مع مسلح فلسطيني جنوب الضفة الغربية بينهم 2 بحالة خطيرة، كما أُعلن عن إصابة ضابط ميداني بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة.

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