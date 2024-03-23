عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت ، عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل.

السجن المشدد 6 سنوات لــعاطلين لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل

وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ا "، عاطل و"وليد.م" عاطل، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وأشهر سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربين عقب أخذهما المسروقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، من سيدة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفرا هاربًين.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عيادته وكر لعمليات الإجهاض .. تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة

كما أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحًا، لجلسة 20 أبريل لانتداب الطب الشرعي.

أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغًا نقديًّا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.