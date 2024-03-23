النقض: تأجيل النطق بالحكم لطعنين مقدمين ضد مرتضى منصور

قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الطعنين المقدمين من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، ضد الحكمين الصادرين ضده في قضيتي سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.

وكان منصور قد طعن على حكمين سابقين بحبسه، أحدهما سنة مع الإيقاف لكبر سنه، والآخر شهرًا، بتهمة سب وقذف الخطيب.

وفي سياق آخر، حجزت محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من: ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي عبدالناصر زيدان، وأحمد شوبير.. وغيرهم، بتهمة السب والقذف- إلى جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة، لأنه في يوم 2022/4/9 تعدى بالسب والقذف والإزعاج على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقدمت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالاستئناف على حكم أول درجة في قضية سب الكابتن محمود الخطيب، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة مرتضى منصور، كما تقدم محامي محمود الخطيب بالاستئناف على حكم أول درجة في القضية المتهم فيها المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف