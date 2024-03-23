قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجية شقوير،تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس إلى جلسة 29 إبريل المقبل للمرافعة.

29 إبريل..محاكمة مضيفة طيران تونسية بقتل رضيعتها في التجمع الخامس

عقدت الجلسة في الحادية عشر ونصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار وجية حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى وشريف سامى وأمانة سر وليد فراج وأثبتت المحكمة حضور المتهمة بمحضر الجلسة.

كانت النيابة احالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بإرتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق وأنهت حياة ابينتها لان «الأوامر الإلهية جاتلى كدة» على حد قولها وقالت «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلتله عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هأبقى كويسة».

قرار قضائي جديد بشأن طعني مرتضي منصور في قضايا سب وقذف محمود الخطيب

كما قررت محكمة جنح النقض، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في الطعنين المقدمين من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، ضد الحكمين الصادرين ضده في قضيتي سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.

وكان منصور قد طعن على حكمين سابقين بحبسه، أحدهما سنة مع الإيقاف لكبر سنه، والآخر شهرًا، بتهمة سب وقذف الخطيب.

وفي سياق آخر، حجزت محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 8 دعاوى مقامة من: ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي عبدالناصر زيدان، وأحمد شوبير.. وغيرهم، بتهمة السب والقذف- إلى جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم.