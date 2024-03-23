«المرأة العربية» تقتنى مجموعة تماثيل نصفية  للفنانة التشكيلية مي عبدالله

فى احتفال «منظمة المرأة العربية» بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، أُزيح الستار عن تماثيل نصفية من البرونز لخمس من رائدات الحركة النسائية في الدول العربية، قامت بنحتها الفنانة التشكيلية المصرية مي عبدالله.

التماثيل للرائدات ملك حفني ناصف (باحثة البادية) من مصر؛ و مي زيادة من ليبيا؛ ونزيهة الدليمي من العراق؛ والليبية خديجة الجهمي؛ و مية الجريبي منتونس؛ والرائدة المغربية مليكة الفاسي.

مي عبد الله، فنانة تشكيلية مصرية، ومعيدة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، أقامت العديد من المعارض الفردية والجماعية منها: معرض فردي بعنوان "تياترو" 2018، لأعمالها الكاريكاتيرية التي تمثل فنانين مصريين ، فضلا عن العديد من المعارض الجماعية منها صالون الشباب 26 ،32، 33، ومعرض منتدي شباب العالم عام 2017 و 2019 ، ومعرض ايجيبت آرت فير 2020، ومعرض اتجاهات فريدة 2021، وصالون الخزف الأول 2022.

ولها أعمال يقتنيها العديد من الأفراد داخل مصر وخارجها؛ ومقتنيات لدى متحف السنيما بالقاهرة، ومتحف الفن الحديث بالمنيا ومتحف كليه الفنون الجميلة بالزمالك.

وحصلت علي تكريمات من عده جهات حكومية وخاصة مثل تكريم مؤتمر إبدع، مؤسسة مجرايه ، وتكريم دار الهلال للنشر ، ودرع جامعة المنيا بالإضافة لتكريم عيد العلم لأوائل الكليات عام 2017،وتكريم من محافظة المنيا.

تم سباكة التماثيل فى اتيليه الفنان هاني جمال صاحب اول مسبك رسمي في الصعيد