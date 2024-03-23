حماران يدخلان عامل الحبس 6 أشهر

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت برئاسة المستشار حسن دياب ، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد، وإسلام خليل وسكرتارية تحقيق ثروت حكيم، بحبس عامل، 6 اشهر لقيامه بسرقة حمارين ليلا ، وقتلهما وسلخ جلودها للاستفادة من ثمنها.

تفاصيل الواقعة

ترجع وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطار من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من صالح جمعة فرج، يتهم المتهم، بخطف وسرقة حمارين يمتلكهما، وقتلهما ذبحا بسلاح أبيض، وسلخ جلودهما عن جسدهما للاستفادة من بيع جلودهما.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية، قيام المتهم بقتل وذبح حمارين، وسلخ جلودهما من جسدهما.

تم القاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتم نقل الحمارين، تحت إشراف الطب البيطري الى المدفن الصحى بقرية قصر رشوان . واحيل المتهم الى النيابة التى باشرت التحقيق معه.

واتهمت النيابة العامة "عبد العظيم.ف.ع"، 35 سنة، عامل عادي، ومقيم ببندر طامية بمحافظة الفيوم، بأنه يومي 8 و 9 نوفمبر لعام 2023 ، قتل عمدا بدون مقتضى حيوانات، حمارين من الدواب الركوب والجر والحمل، ذلك ليلا مستخدما سلاح أبيض، مستغلا ظلام الليل، ومغادرة صاحبهما، للاستغلال بثمن جلودها.,واحالت النيابة المتهم الى محكمة الجنايات التى اصدرت حكمها السابق .