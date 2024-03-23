الصراع يشتعل بين العبور ومنتخب السويس بدوري القسم الثاني

يشتعل الصراع علي صدارة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "ب"، بين منتخب السويس و العبور للتأهل لدوري المحترفين والتأهل للمباراة الفاصلة المؤهلة للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، و يلتقي الفريقين في الجولة القادمة علي ملعب العبور في مباراة حاسمة.

ويتصدر منتخب السويس جدول ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة و يحتاج للفوز علي العبور لحسم الصدارة بشكل رسمي دون انتظار نتائج الجولة الاخيرة.

حيث أن التعادل ايضا سيقرب منتخب السويس بنسبة كبيره حيث سيبقي الفارق بين السويس و العبور 3 نقاط و في حالة تساوي الفريقين في النقاط و المواجهات المباشرة سنلجأ إلي فارق الأهداف.

ويمتلك السويس فارق 16 هدف أما العبور يمتلك فارق 7 أهداف فقط وهو فارق من الصعب تعويضه في حالة خسارة السويس في اخر جولة من النصر و فوز العبور علي المريخ.

أما العبور لابديل امامه إلا الفوز في المبارتين علي منتخب السويس في ملعبه بالعبور و المريخ في الجولة الاخير ببورسعيد للفوز بصدارة المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة السويس و النصر.

لكن بالنسبة لفريق مركز شباب العريش، فقد هبط رسميا بعد خسر كل مبارياته حتي الآن.

ويسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة سعد فاروق للاستعداد بقوه خلال فترة التوقف الحالية خاصة ان الفريق مقبل علي مواجهة حاسمة مع فريق العبور بملعب العبور في الجولة قبل الاخيرة لدوري القسم الثاني ب المجموعة الثالثة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق العبور بقيادة الدكتور عطية السيد، على استغلال فترة التوقف الحالية من أجل إعادة ترتيب الأمور داخل الفريق وتصحيح أخطاء الدفاع والهجوم التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتسببت في فقد نقاط كثيرة .

وتنص اللائحة على تأهل اوائل المجموعات الست مباشرة إلي دوري المحترفين، بعد ذلك تبدأ المنافسة علي التأهل للدوري الممتاز.

و يلتقي أول المجوعة الأولي مع أول المجموعة الثانية و أول الثالثة مع أول الرابعة و أول الخامسة مع أول السادسة .

والثلاثة أندية الفائزة من هذه المواجهات ينضم لهم ثالث دوري المحترفين لتقام بينهم دورة رباعية يصعد الاول للدوري الممتاز.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالقسم الثاني :