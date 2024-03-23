وزير النقل يسلم عقود 109 شقق جديدة لتعويض المتضررين من مسار القطار الكهربائي السريع

قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور اللواء/ خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للأنفاق، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع، بتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحي حلوان، بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات، حيث تم تسليم عقود عدد 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي عدد 226 شقة جديدة، قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وقد تم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتسكين العائلات بنفس العمارة.

تأتي إجراءات هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق، والتشطيب بمساحة 90 مترًا بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع.

في بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحيات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، الذي دائمًا ما يوجه بألا يُضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه أو عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بالخدمات كافة التي يحتاجها المواطن، وهذا ما تم اليوم، حيث لدينا عدد 2 نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم، حيث تم تعويض البعض تعويضًا ماديًا بحسب رغبتهم، والبعض الآخر تم تعويضه تعويضًا عينيًا بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.

وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة، راعينا مجموعة من المحددات، منها دراسة الأثر البيئي للمشروع، وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين، وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها أنواع الخدمات كافة بدلًا من المنطقة غير المخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى نه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضًا مناسبًا، فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعلى رأسها النائب علاء عابد، الذي نشكره، كما نشكر النائب عيد حماد، الذي قام بجهد كبير، وكذلك هيئتي الاأنفاق والطرق والكباري، والاستشاريين الذين راعوا في تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات، مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، كما نشكر البنوك الممولة للمشروع، وشركة سيمنز، ونؤكد أنه لن يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي فهؤلاء أهالينا والرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل، وهناك توجيه آخر منه بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع وهذا نهج عمل الحكومة منذ ٢٠١٤ وهو الوقوف إلى جانب المواطن، وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير التي إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة، وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

في بداية كلمته نقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحيات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، الذي دائمًا ما يوجه بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية تراعي ظروف المواطن أو تعويضه تعويضًا عينيًا مناسبًا وحضريًا وآمنًا وصحيًا ونظيفًا ومخدوم بالخدمات كافة التي يحتاجها المواطن وهذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2 نموذج في كفر العلو التي نتشرف بالتواجد وسط أهلها اليوم، حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم والبعض الاخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو وأضاف وزير النقل انه عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقل تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع، وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضرية بها كافة أنواع الخدمات بدلًا من المنطقة غير المخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضًا مناسبًا فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن كما تعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعلى رأسها النائب علاء عابد، الذي نشكره، كما نشكر النائب عيد حماد الذي قام بجهد كبير، وكذلك هيئتي الانفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين قاموا بتصميم وتخطيط المشروع كي يتم مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز، ونؤكد أنه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء أهالينا والرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل.

هناك توجيه آخر من فخامته بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع وهذا نهج عمل الحكومة منذ ٢٠١٤ وهو الوقوف إلى جانب المواطن، وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.