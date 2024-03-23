ريال مدريد يخطط لضم نجم ليفربول

دخل نادي ريال مدريد في مفاوضات جادة مع ألكسندر أرنولد، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، للحصول علي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، والذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2025.

حيث كشف موقع «ريليفو» الإسباني، أن نادي ريال مدريد يراقب النجم الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يأتي بالتزامن مع اقتراب عقد أرنولد مع ليفربول من نهايته في يونيو 2025 (نهاية الموسم المقبل).

وأكد الموقع، أنه مما لا شك فيه أن مسؤولي ريال مدريد، معجبين للغاية بأداء اللاعب، إذ تأمل إدارة الميرنجي، التعاقد مع أرنولد لتدعيم الجبهة اليمني، خلفاً لـ داني كارفخال.

جدير بالذكر أن النجم إنجليزي أرنولد شارك مع ليفربول في 29 مباراة الموسم الحالي، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين، وصنع 10 أهداف.