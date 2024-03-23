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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنتر ميامي يتمسك بفرصة الوصول لمونديال الأندية أمام نيويورك ريد بولز الليلة

إنتر ميامي
إنتر ميامي

يتمسك فريق الكرة الأول بنادي إنتر ميامى الأمريكي، بفرصة الوصول لكأس العالم للأندية، عندما يلتقي نظيره نيويورك ريد بولز فى الثامنة مساء، على ملعب ريد بول أرينا فى المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي. 
 

ويعتلي فريق إنتر ميامي، جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 10 نقاط، فيما يقع نيويورك ريد بولز في المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط.

 

ويمتلك فرصتين للوصول إلى كأس العالم للأندية 2025 بعدما تم تعديل نظام المسابقة لتضم 32 فريقًا بدلا من النظام القديم، بجانب مشاركته في دورى أبطال كونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه. 
 

وضمن التأهل من كونكاكاف حتى الآن مونتيرى المكسيكى بطل 2021 وسياتل الأمريكى بطل 2022 وليون المكسيكى بطل 2023.

 

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