الكونجرس يطالب المخابرات برفع السرية عن تفاصيل TikTok و ByteDance

بينما ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون الذي من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق TikTok، استمع المشرعون مباشرة من مسؤولي المخابرات حول التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق. الآن، يطلب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن ما شاركوه والإعلان عنه.

وكتب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان ريتشارد بلومنثال والسيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات والمخاوف التي أثارها مجتمع الاستخبارات في الإحاطات السرية الأخيرة للكونغرس". "من المهم للغاية أن يفهم الشعب الأمريكي، وخاصة مستخدمي TikTok، قضايا الأمن القومي المعرضة للخطر."

ولطالما كانت الطبيعة الدقيقة لمخاوف مجتمع الاستخبارات بشأن التطبيق مصدرًا للنقاش. وتلقى المشرعون في مجلس النواب إحاطة مماثلة قبيل تصويتهم على مشروع القانون. ولكن في حين يبدو أن الإحاطة الإعلامية عززت الدعم لهذا الإجراء، قال بعض الأعضاء إنهم غادروا المكان غير مقتنعين، حيث قال أحد المشرعين إنه "لم يكن هناك شيء واحد سمعناه ... كان فريدًا بالنسبة لتيك توك".

وفقًا لموقع Axios، وصف بعض أعضاء مجلس الشيوخ إحاطتهم بأنها “صادمة”، على الرغم من أن المجموعة ليست معروفة تمامًا بفهمها الدقيق لصناعة التكنولوجيا. (على سبيل المثال، ضغط بلومنثال ذات مرة على المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك بشأن ما إذا كانوا "سيلتزمون بإنهاء نظام Finsta".) في تقريره، يقول موقع Axios إن أحد المشرعين "قال لهم إن TikTok قادر على التجسس على الميكروفون الموجود على أجهزة المستخدمين، وتتبع ضغطات المفاتيح وتحديد ما يفعله المستخدمون على التطبيقات الأخرى. قد يبدو هذا مثيرًا للقلق، ولكنه أيضًا وصف لأنواع أذونات التطبيقات التي تطلبها خدمات الوسائط الاجتماعية منذ أكثر من عقد من الزمن.

ولطالما أنكرت TikTok أن علاقتها مع الشركة الأم ByteDance ستمكن مسؤولي الحكومة الصينية من التدخل في خدمتها أو التجسس على الأمريكيين. وحتى الآن، لا يوجد دليل عام على أن TikTok قد تم استخدامه بهذه الطريقة. إذا كان لدى مسؤولي المخابرات الأمريكية أدلة أكثر من مجرد افتراضات، فسيكون ذلك بمثابة قنبلة كبيرة في الجدل المستمر منذ فترة طويلة حول التطبيق.