فطار باسوان أجواء نوبيه وعادات مختلفه

طقوس وعادات الإفطار الجماعي بقرية ادندان النوبية

اعتدت قرية أدندان مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان كل عام بشهر رمضان، بتجميع أهالي القرية علي فطار جماعي بيوم الجمعة علي مدار شهر رمضان، بموجب أربع جمعات، ولكن هذا الشهر تعتبر الجمعة الثانية هي أول جمعة لفطور الجماعي لأهل قرية أدندن.



اضاف أحمد محمود من أبناء القرية، نحن كأبناء القرية نحافظ غلي العادات والتقاليد الموروثة من الأجداد والكبار ونحرص علي تفعيلها وتطبيقها وخصوصا بشهر رمضان ولم الشمل والأهل والأقارب، لذلك الإفطار الجماعي يحدد كل مرة بمنطقه بالقرية وفي كل مرة ندعي القرية بأكملها بالقطار ونحرص علي تواجد الصغير قبل الكبير حتى يتوارثوا هذه العادة وأصبح عادة عندهم مثلنا.



وأضاف أن التجمع هذا يقرب الجميع من بعض ويزرع داخلنا الحب والمودة اتجاه بعضنا لبعض ويكسر الحواجز ونصبح أسرة واحدة.



وشارك الطفل محمود قائلا نحن ننتظر هذا الفطار لكي نقوم بالمشاركة في التحضيرات وتجهيز المكان وتحضير الأكواب والأطباق والتنظيف، ومن الجميل أن للجميع مكانا محددا للأطفال مكان وللكبار مكان مجاور لما حتى نتشارك مع بعضنا وجبة الإفطار ويوجد لدينا احترام وتقدير الكبير ومساعدته كما تعلمنا من آبائنا وأجدادنا في النوبة.