لقوا مصرعهم داخل منزلهم.. مصرع 3 من أسرة واحدة بالمنوفية

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وابنهم، اليوم الجمعة، مصرعهم نتيجة اختناقهم بالغاز، وتم وضعهم في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قبل الإفطار .. مصرع 3 من اسرة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم بالمنوفية |الغاز السبب

كما ناظرت قبل قليل، النيابة العامدة بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، جثامن أسرة مكونة من 3 أفراد لقيوا مصرعهم اختناقًا بالغاز داخل منزلهم، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما أفاد أحد أهالي المنطقة أن أسرة مكونة من الأب ويدعي أحمد.ا ويعمل مكوجي وزوجته أم أيمن ونجله ياسر عامل فى مسجد بالباجور لقيوا مصرعهم إثر اختناقهم بالغاز بسقوطهم بمسكنهم ووفاتهم، وتقرر استدعاء الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وقد تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع كلًا من "أحمد.ا" مقيم بشارع المعهد الديني بمدينة الباجور، وزوجته وابنهما بداعي تسريب الغاز، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على السيارة المختفية بداخلها 3 جثث في ترعة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على السيارة المختفية من يوم الأربعاء الماضي، غارقة داخل ترعة وتم انتشال 3 جثث حتى الآن من داخلها في قرية أبو دياب مركز دشنا شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على السيارة المختفية غارقة داخل ترعة بالقرب من قرية أبو دياب مركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير مدير المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري لانتشالها، وتبين العثور على 3 جثث حتى الآن داخل السيارة من عائلة واحدة تم انتشالهم وإيداعهم داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم انتشال جثامين كلًا من محمد عمر عبد العزيز، يبلغ من العمر 54 عامًا، موظف ، وابنه باري محمد عمر، يبلغ من العمر 37 عامًا، ومحمود بسيوني محمد إبراهيم، يبلغ من العمر 42 عامًا.

وكشفت التحريات أن الضحايا خرجوا يوم الأربعاء الماضي لعرض الأب على الطبيب وبعدها اختفوا حتى تم العثور عليهم غرقى داخل السيارة في ترعة بقرية أبو دياب غرب في دشنا، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.