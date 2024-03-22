سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مجمع المواقف بإدكو

قام اللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمركز إدكو، وذلك بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى - المدير التنفيذى لمشروع المواقف، و محمد محجوب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو.

حيث أشار سكرتير عام محافظة البحيرة، إلي إستمرار متابعة إنتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود.

كما شدد على إتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

و التقي سكرتير عام محافظة البحيرة ، بعدد من الركاب والسائقين داخل مجمع المواقف وإطمئن منهم على حسن سير العمل ،وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمرور علي مواقف السيارات المجمعة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإنتظام سير العمل بمواقف السيارات وعدم وجود أى معوقات تضر بمصالح المواطنين.