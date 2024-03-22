لقي شاب مصرع على يد جاره، اليوم الجمعة، بطعنات بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتوالت النيابة التحقيق .

في نهار رمضان .. مصرع شاب علي يد جاره بسبب خلافات الجيرة بقنا

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب على يد جاره بطعنات بمنطقة الترعة الضمرانية بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع علي فؤاد، يبلغ من العمر 30 عاما، بطعنات متفرقة بالجسم، على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة بنجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

ربة منزل تنهي حياتها بسلك مشترك الكهرباء داخل شقتها بالجيزة

كما قررت نيابة الجيزة بحفظ التحقيقات في العثور على جثة سيدة مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وكشفت التحقيقات العثور على جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء داخل شقتها، لمعاناتها من حالة اكتئاب.

وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.