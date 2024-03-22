ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، سائقين بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما 36 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسيارة.

سقوط 6 أشخاص بحوزتهم حشيش واستروكس وأسلحة بالقاهرة

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 12 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وضبط ربة منزل، وعاطل بدائرة قسم شرطة المرج بحوزتهما 1.3 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات.

وتم ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزتهما 6 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على المستندات الرسمية في منطقة الهرم .

أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمون بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في إنهاء المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر موقع "فيس بوك" وإتخاذهم شقة سكنية كائنة بدائرة قسم الأهرام بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن (3 شرائح خاصة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة في تحصيل المبالغ المالية - 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي - 2 شهادة دورة تدريبية بإسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار جمهورية "مقلد") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات وترويجها مقابل مبالغ مالية.