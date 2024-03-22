مسلسل عتبات البهجة| مجدي أبو عميرة: المسلسلات الـ15 حلقة فكرة بديعة والفخراني عارضني بالبداية

يخوض المخرج مجدي أبو عميرة ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيي الفخراني.

وكشف مجدي أبو عميرة فى تصريح لـ"الوفد" عن رأيه فى المسلسلات الـ15 حلقة قائلًا: “الحقيقة أن الفنان يحيى الفخرانى كان يعارضنى فى البداية، لأنه كان يريد أن يكون المسلسل 30 حلقة، باعتبار إنى مصوّر كل مسلسلاتى 30 حلقة، وهذا ما حدث على مدار 19 سنة فى رمضان، لكن أنا فرحت بالـ15، فما المانع، خاصة أن يكون المسلسل إيقاعه سريعًا، وهذا يساعد أيضاً على الانتهاء من التصوير سريعًا، لأن الـ 30 بيأخذ وقت طويل فى التصوير، والناس تزهق من بعض فى الآخر فى التصوير بسبب طول الأيام، لكن أنا رأيى لو استمرت فكرة الـ 15 حلقة ستكون فكرة بديعة، وفى الوقت ذاته المشاهد ستكون لديه فرصة فى التنوع فى المشاهدة”.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.