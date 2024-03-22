برنامج تدريبى خاص لرباعى الزمالك الشاب

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا لرباعي الشباب أحمد رفاعي ومحمد صلاح ومحمد سامح وعلي عبد المجيد الذين تم تصعيدهم مؤخرا للفريق الأول، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قام بتصعيد محمد صلاح ومحمد سامح ثنائي هجوم فريق الشباب مواليد 2003 وأحمد رفاعي مدافع فريق 2003، بالإضافة إلى علي عبد المجيد مدافع فريق الشباب مواليد 2006.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.