مسلسل عتبات البهجة|مجدي أبو عميرة: المسلسل دانتيلا من واقع حياة يومية لـ الفخراني

يخوض المخرج مجدي أبو عميرة ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيي الفخراني.

وكشف مجدي أبو عميرة فى تصريح لـ"الوفد" عن البهجة فى حياته قائلًا: “البهجة بالنسبة لى عودتى مرة أخرى لشركتى الأم، «العدل جروب»، والجميل أستاذ جمال العدل، حيث بدأت أول باكورة إنتاجهم، فى «ملك روحى»، و«محمود المصرى»، و«أحلام عادية»، فهى جهة تدرك جيدًا معنى الإنتاج والدراما، وتجمع بها كيمياء، وهو يحبنى، وهذه أول الأشياء فى البهجة، أما بالنسبة لـ«عتبات البهجة» فهى رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وكتب لها السيناريو والحوار حبيبى أيضاً دكتور مدحت العدل الذى تقابلنا سويًا فى «محمود المصرى»، للرائع الراحل محمود عبدالعزيز، وأيضاً فى «أحلام عادية»، حيث كتب تتر البداية والنهاية، و«عتبات البهجة» للدكتور يحيى الفخرانى الذى تعاملت معه سابقًا فى «حمادة عزو»، «وجحا المصرى»، لكن «عتبات البهجة»، الدكتور مدحت العدل هو من رشحها، وهو مسلسل لطيف، بدون «قتل» أو «ضرب» أو «خناقات» لكن دانتيلا من واقع حياة يومية لـ«بهجت الأنصارى»، وهو الدكتور يحيى الفخرانى، وأحفاده والجو المحيط به، والعمل يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: جومانة مراد، وصلاح عبدالله، ومجموعة من الشباب منهم خالد شباط، وهنادى مهنا، ثم مجموعة من الفنانين الكِبار كسماء إبراهيم وحنان يوسف، وهشام إسماعيل ووفاء صادق، وبعض الوجوه الجديدة أنا اعتبر أنهم سيأخذون طريقهم فى المستقبل فى أدوار كبيرة”.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.