رؤساء المدن تتابع انتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود  ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة من التموين وحماية المستهلك وغيرها بضرورة تكثيف المتابعة اللحظية لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة، عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار الوقود، وإعداد التقارير الموثقة بالصور في هذا الشأن.

نظمت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة صباح اليوم حملات تفتيشية على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، والوقوف على انتظام الأوضاع وتوافر وسائل نقل المواطنين، وكذا المرور على محطات الوقود؛ للوقوف على الأرصدة المتوفرة من السولار والبنزين بمختلف أنواعه، حيث تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلاً عن القيد والتسجيل بسجلات 21 بترول.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" بشكل ربع سنوى "قد قررت تعديل الأسعار السائدة فى السوق المحلي بدءًا من صباح اليوم الجمعة 22مارس.

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