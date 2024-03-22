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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"أم الدنيا" فيلم وثائقى للقومى للمرأة يستعرض دور المجلس فى دعم السيدات

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

أنتج المجلس القومى للمرأة، فيلم وثائقي  تحت عنوان «أم الدنيا»، وهو الفيلم الذي تمّ عرضه خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤،  بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيدة انتصار السيسي قرينته.

ويستعرض الفيلم جهود المجلس فى دعم وتمكين السيدات المصريات، كما يستعرض دوره في دعم الوافدات من خلال التدريبات التى وفرها المجلس لتطوير وتنمية مهاراتهن

  ويسلط الفيلم الضوء على قصص لسيدات من سوريا واليمن وفلسطين وجنوب السودان يحكين معاناتهن من ويلات الحرب والدورات التدريبية التى وفرها المجلس لهن، وتحدثن عن حبهن لمصر وأحلامهن وحنينهن للرجوع للوطن.

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