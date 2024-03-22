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الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تسقط حق الفيتو أمام مجلس الأمن بسبب مشروع القرار الأمريكي

بوابة الوفد الإلكترونية

استخدمت روسيا حق الفيتو في مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن، والذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.

وتضمن المشروع الأمريكي  هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الأسرى اليهود وبعد ذلك إكمال العملية العسكرية.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن: إن هذا القرار سيمنح "إسرائيل" مطلق الحرية في قتل الفلسطينيين وطردهم

ويُصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أميركي، بشأن قطاع غزة.

 ويدعو مشروع القرار الأميركي، بحسب وكالة الأناضول، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إبرام اتفاق بشأن الأسرى.

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