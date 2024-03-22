فى نهار رمضان.. لص يسرق صندوق تبرعات من داخل مسجد بشبين القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على لص سرق صندوق تبرعات من داخل مسجد فى نهار رمضان بمنطقة شبين القناطر، وتوالت النيابة التحقيق .

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وأرشد عن الصندوق المستولى عليه،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما حددت جهات التحقيق المختصة،اولي جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في منطقة الخصوص،لجلسة ١ أبريل المقبل في محكمة جنايات بنها، بعد أن عثرت الأجهزة الامنية على جثته داخل إحدى الوحدات السكنية، بعد أن قام صاحب شركة تسويق عقاري بمنطقة الخصوص بـ الإبلاغ عن اختفاء ابنه،

ورصدت الكاميرات، خروج المتهم من شارع منزل المجني عليه بصحبة الطفل، بعد أن قام الأول باستدراج المجني عليه بحجة شراء ملابس رياضية له، كما رصدت الكاميرات التفات المتهم يمينا ويسارا خوفا من أن يشاهده أحد من الجيران ولم يلاحظ الكاميرات بطول وعرض الشارع الذي يسير به، وعند الاتصال به من قبل والد المجني عليه أنكر نزوله للمنطقة وأنه في حدائق القبة ولم يشاهد الطفل، بحسب ما جاء على لسان والد المجني عليه .

وقال المتهم أمام جهات التحقيق: “استدرجت الطفل بحجة شراء ملابس رياضية وكرة قدم، ثم توجهت به إلى إحدى الشقق المستأجرة في الخصوص”.

وأضاف: قمت باستئجار شقة منذ 5 أيام فى أحد المساكن واصطحبت الطفل إليها، مضيفًا فى التحقيقات: ارتكبت الواقعة لطلب فدية من أسرة الطفل، ولكن بكاء الطفل المتواصل جعلني قتلته خنقا.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب 9 سنوات" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقًا "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظرًا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه، وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.