نشاط توعوي وتثقيفي لوحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضى، استهدفت السيدات، وتناولات موضوعات « أثر الصيام على مرضى السكر والضغط، الدعاء فى شهر رمضان، اللحوم المصنعة، وسلامة الأسرة، جهود الدولة فى دعم ومساندة ذوى الهمم».

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشددأ على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بمراكز منيا القمح، وفاقوس، والزقازيق.

ولفتت إلى قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت مركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن «أثر الصيام على مرضي السكر والضغط» وكيفية السيطرة على السكر والضغط فى رمضان بالإكثار من تناول السوائل وتجنب الإكثار من الحلويات وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين عن الدعاء فى رمضان تناولت الندوتين إلقاء الضوء على كيفيه الدعاء وآدابة و اوقاتة فى شهر رمضان والدعاء المستجاب والإستفاده بالوقت فى ذكر الله و الدعاء والذي يعد من افضل العبادات تقرباً إلى الله عز وجل وكثره الإلحاح والرجوع والتذلل والخضوع إلى الله عز وجل وخاصه فى هذا الشهر الكريم، وتم عقد هذه الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "اللحوم المصنعة وسلامة الأسرة" تناولت الندوة أضرار اللحوم المصنعة والمواد الحافظه الموجودة بها والأمراض التي تسببها مثل زيادة الوزن وسرطان المعدة وتشوة الأجنة، والندوة الثانية بعنوان "جهود الدولة في دعم ومساندة ذوي الهمم" ومن ابرز هذه الجهود هو «تغيير الإسم من ذوي الإعاقة إلى ذوي الهمم، إنشاء صندوق لذوى الهمم، تخصيص شباك بالمراكز التكنولوجية لذوي الهمم، إنشاء وحدات ذوي الهمم بكل مركز ومدينة وحي تختص بخدمة الموظفين وطالبي الخدمة من ذوي الهمم»، وذلك برئاسة الحى بالتنسيق مع وحدة ذوى الهمم بحى ثان ومديرية الطب البيطرى بالزقازيق.