رمضان زمان.. «هو وهى»

فى شهر رمضان عام 1985، تم عرض مسلسل «هو وهى» وهو المسلسل الوحيد الذى قامت ببطولته السندريلا الراحلة سعاد حسنى أمام النجم الراحل أحمد زكى تأليف سناء البيسى إخراج يحيى العلمى.

المسلسل كان عبارة عن حلقات منفصلة كل حلقة قصة وأبطال مختلفين مع سعاد حسنى وأحمد زكى، غلب على جميع الحلقات الجانب الاجتماعى، وساهم بشكل أكبر فى نجاح المسلسل مجموعة من الأغانى تأليف صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل نذكر منها: «الشيكولاتة، البنات البنات، عيد ميلاد سعيد يا نسمة»، وغيرها.

المسلسل يعتبر حالة نادرة فى تاريخ الدراما لأن بطلته السندريلا وأحمد زكى توافرت له كل عوامل النجاح والتشويق حتى الآن مازال يقبل على مشاهدته الكبار والصغار.

عمل درامى من الصعب أن نشاهد مثيلاً له فى هذا العصر. رحم الله القائمون على مسلسل «هو وهى» دراما زمان كانت ولا تزال حالة إبداع وانعكاس لزمن جميل.

يذكر أن من كتب السيناريو والحوار لهذا المسلسل الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين الأب الروحى للسندريلا، ومن الفنانين الكبار الذين شاركوا فى الحلقات تحية كاريوكا وحسن عابدين وأحمد خميس وثريا حلمى ونبيل بدر وسميرة عبدالعزيز وغيرهم.