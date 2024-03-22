الروائى والناقد مصطفى بيومى :كتبت فكرة روايتى «ناس من المنيا» فى رمضان

من حكايات المبدعين

الروائى والناقد الكبير مصطفى بيومى صاحب أعمال إبداعية متعددة نالت عشرات الجوائز تكتب "الوفد عن ذكرياته مع رمضان..

يقول: يفرض شهر رمضان إيقاعه المختلف على الصائمين وغير الصائمين، وفى الدقائق السابقة للغروب وانطلاق مدفع الإفطار، حيث الرقة التى تصنع حالة من الشجن النبيل الجميل، تغرى بالتحليق بعيدا بعيدا عن السائد العادى المألوف، قلت لنفسى فى شهر رمضان قبل ست سنوات، وكان ذلك قبل شهور من معانقة عامى الستين: هل يمكن أن تُستعاد ذكريات ومشاعر التجربة الأولى للصيام بعد أكثر من نصف قرن، وكيف تُستعاد؟!. كانت الإجابة هى الشروع فى كتابة رواية أظنها غير تقليدية: «ناس من المنيا».

الطفل الذى كنته فى الزمن القديم، والمنيا فى منتصف الستينيات من القرن العشرين. فى استطاعة أى وكل إنسان أن يغمض عينيه ويكتب رواية كهذه، حيث العالم الذى ولى، والناس الذين كانوا، والعصير الغامض المركب من الأحلام والأوهام.

صوت الشيخ محمد رفعت، ابتهالات النقشبندى ونصر الدين طوبار، وشرفة شقتنا التى تطل على شارع يخلو من المارة قبل الأذان، وروائح الطعام الشهى، والتهيؤ لمعانقة صوت زوزو نبيل و«ألف ليلة وليلة»، والصوت الساحر يأخذ القلب إلى دنيا غير الدنيا: بلغنى أيها الملك السعيد.

فى كل رمضان أركب آلة الزمن، وأعود مسلحا بنعمة الخيال إلى ما كان، واعيا بأن الأمر كله لا يتجاوز الرغبة المستحيلة فى الإجابة عن سؤال بلا إجابة: «ليه يا زمان ما سبتناش أبرياء؟».

رمضان كريم، والسر فى كرمه وسخائه مردود إلى أننا نغتسل فيه ونسعى إلى التطهر من شوائب وعكارات تتراكم وتفسد صفاء الأرواح. المجد كل المجد لمن يخلو بنفسه ويراجع مسيرة التعب والكبد، وسرعان ما يدرك حقيقة نتجاهلها على الرغم من وضوحها: الحياة أبسط وأجمل كثيرا مما نظن، لكننا لا ندرك جوهرها إلا بعد فوات الأوان.