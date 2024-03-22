قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة مدن فلسطينية فجر اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي عدة مدن فلسطينية فجر اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر رمضان المبارك، وقامت بتفتيش بعض المنازل بشكل همجي .

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، وذكرت مصادر أمنية، أن الاحتلال اقتحم (عرابة ويعبد وام دار وجلبون، وفحمة وكفر راعي)، وسيرات آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت الطفل مثنى أبو بكر خلال اقتحامها بلدة عرابة واستجوبته قبل أن تخلي سبيله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الكرمل وقرية التوانة جنوب الخليل، وذكرت مصادر فلسطينية، أن القوات الطاغية، اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة الكرمل شرق يطا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة السهل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت أيضًا، طوباس شمال الضفة الغربية، وقرية التوانة بمسافر يطا، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في محيط منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف للقنابل الضوئية.

وفي مدينة قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال حي النقار، ومنطقة بئر العدل، وفتشتت عددا من منازل المواطنين، وعبثت بمحتوياتها.