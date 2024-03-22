ماهر همام: الكرة المصرية تعاني من غياب "التكتيك".. وحسام حسن قادر على إعادة الحماس للاعبين

أكد ماهر همام نجم الأهلي السابق، أن كرة القدم تحتاج لعوامل كثيرة مثل الحظ والتوفيق، وهم يلازمان المدرب المجتهد والذي يعمل بقوة، ثم التوفيق يكون من الله، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تفتقد لعنصر (التكتيك) في بعض الأحيان، والجمل التكتيكية تكون نتاج فكر المدرب واللاعبين المميزين الموجودين معه في الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك مشكلة نعاني منها في التكتيك بسبب عدم تأسيس اللاعبين منذ الصغر بشكل جيد، ولذلك يجب العمل مع السن الصغير بدءا من 13 عامًا، وعندما يتم تصعيدهم للفريق الأول يكون لديهم نضج فني، وهذه من أهم المشاكل التي نواجهها".

وأضاف: "معظم شغل حسام حسن سيكون تكتيكي بعيدا عن الجوانب البدنية، لأن عمل المنتخبات مختلف، وهناك واجبات مهمة لخط الدفاع وأيضا الوسط، بالإضافة لتنفيذ الهجمات المنظمة، المنتخبات المصرية تفتقد للهوية الفنية، وكنت أتمنى وجود مدرب متخصص في كل خطوط الملعب من أجل تدريبهم على الجوانب الخططية والتكتيكية، كنت أتمنى أن يتم الاستعانة بهم خلال المرحلة الحالية لنقل الكرة المصرية إلى العالمية".

وتابع: "كان الله في عون حسام حسن، ولابد أن يتم مساعدته من جانب الأندية، وأن يتم تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، من أجل تفرغه للعمل التكتيكي، وهو سيتعامل مع القماشة الموجودة لديه، ولم نرى أي شئ جديد في الدوري المصري، ولا يوجد أي تقدم فني للمنتخبات المصرية سواء الشباب او الاوليمبي، والعمل مع الناشئين هو الأساس، من أجل صناعة جيل لديه وعي وثقافة".

وواصل: "الثقافة الكروية لدى بعض الناشئين في مصر تكاد تكون منعدمة، كنت أتحدث مع بعض اللاعبين الصغار هو مهارات معينة ولا يعرفون عنها شئ، ونفتقد لمهارة المراوغة والتسليم والتسلم وغيرها من الامور التي نفتقدها".

وزاد: "حسام حسن سوف يقوم بعمل تكتيكي وفني كبير، وسيأخذ ذلك منه وقت ومجهود كبير، وهو يعلم جيدًا قيمة منتخب مصر، وغيور وحماسي بدرجة كبيرة، ومن ضمن اعداده للمباريات هو دائمًا خلق دوافع لدى اللاعبين، والتي احيانا يكون لها دور كبير في حسم المباريات وتغطي على الجوانب التكتيكية والفنية في بعض اللقاءات، وشاهدنا منتخبات في أمم إفريقيا الماضية لديها دوافع وتفوقت على منتخبات كبرى".

وأكمل: "منذ فترة طويلة، والروح العالية كانت غائبة عن لاعبي منتخب مصر، وحسام حسن قادر على إعادة الحماس من جديد، ونتمنى ظهورها مجددا في المرحلة القادمة، وحسام سيعتمد على العناصر الأساسية واصحاب الخبرات من أجل مساعدته في المهمة، ولن يستطيع القيام باحلال وتجديد والدفع بـ7 لاعبين مثلا دفعة واحدة، قد يشارك عنصر أو عنصرين فقط في التشكيل الأساسي من العناصر الجديدة".

وأشار إلى أنه كان يتوقع ظهور حسين الشحات بشكل جيد مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لكنه غادر المعسكر قبل الإضافة، مشيرا إلى أن محمد أبوجبل هو الأقرب لحماية عرين منتخب مصر ويليه مصطفى شوبير.

وأضاف: "وسط الملعب يحتاج للترميم جيدا، ويمتلك لاعبين مميزين مثل حمدي فتحي وإمام عاشور، في غياب النني وطارق حامد، سيتم الاعتماد على مروان عطية بجانبهم، وسنفتقد محمد صلاح ايضا في الهجوم وهو عنصر مهم جدا في منتخب مصر ونتمنى عودته في أسرع وقت لقيادة الفراعنة".

وأتم: "أتمنى أن تكون عودة الجماهير جيدة، وأن تمتلئ المدرجات لدعم وتحفيز اللاعبين وإعادة الثقة للجميع، وأن يضع حسام حسن بصمة جيدة مع منتخب مصر في الظهور الأول أمام نيوزيلندا".