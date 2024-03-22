وكيل أوقاف الإسكندرية: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات

أكدت الإعلامية أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك بمحافظة الاسكندرية، أن المرأة المصرية رمز الإرادة والقوة وسبب نجاح الأسرة، وأصبح اليوم لدينا العديد من النماذج القيادية الناجحة والتي يشار إليها بالبنان، وشهر مارس هو شهر المرأة يبدأ باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم.

وقالت إن يوم المرأة المصرية يأتي تخليدًا لذكرى ثورة المرأة ضد الاستعمار ووقوفها بشجاعة في وجهة الغاصبين في ثورة 1919.

ولفت الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إلى أنه في ذلك اليوم الذي يوافق يوم المرأة المصرية، يجب علينا جميعا أن نلتف حول كل أم وكل سيدة سواء كانت أخت أو عمة أو خالة أو إبنة، لنقدم لهن الشكر والثناء على جميل صنعهم وعظيم دورهم.

وأوضح أن المرأة هي السند وهي اليد التي تعطيك القوة والعزيمة لتتمكن من مواجهة متاعب الحياة، بل أن الأم هي القلب الحانى الذي يفيض بمشاعر الانس التي تنسيك مشاعر الشقا والمذلة طوال اليوم لذلك واجب علينا أن نعرف قدرهم ونقدم لهم الشكر والدعم والأمان .

وأضاف وكيل الوزارة، أن المراة المصرية أثبتت قدرتها على التعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي صاحبت رحلة كفاحها، حيث سجل التاريخ المصري الكثير من المواقف الشاهدة على كفاح نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحق في التعليم والعمل، واليوم نجد المرأة تعتلي المناصب القيادية، وحصلت على نصيبها وحقها في المجالس النيابية، بل وأصبحت المرأة قاضية ومحافظ ووزيرة وأثبتت جدارتها وقدرتها ونجحت في مهام عملها وكذلك في بيتها فكل التحية للمرأة المصرية في عيدها .

وأوضحت رباب أبوالعزم، رئيس جمعية أصحاب الإرادة، أن تاريخ المرأة المصرية خير شاهد، فهى تقدم كل غال ونفيس من أجل أن تنشئ جيلًا ناجحًا وقادرًا.