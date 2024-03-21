بسبب رشة مياه.. الأمن يكشف لغز جريمة منشأة القناطر

القت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في منشاة القناطر شمال محافظة الجيزة، بعد ٤ أيام من ارتكابه الجريمة وهروبه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى مبارك المركزي جثة شاب مقتولا.

وكشفت التحريات التي أجريت بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث مقتل محمد. ا. خ 20 سنة مقيم بـ قرية الجلاتمة، إثر مشاجرة تلقى خلالها طعنة نافذة أسفل عظمة القص.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على المتهم الهارب ونجحت قوة من مباحث منشأة القناطر ترأسها المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث فى تحديد مكان اختفاء المتهم والقي القبض عليه.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة بعد مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رش المياه امام محله وتطور الامر الى مشاجرة قام على اثرها بتسديد طعنة له اردته قتيلا في الحال واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

من جهة أخرى عثر الأهالي فى قرية فانوس التابعة لمركز طامية بالفيوم على جثة شاب في اواخر العقد الثالث من العمر ملقاة بإحد قطع الأراضي الفضاء وعلى الفور انتقلت قوات الامن من مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمرفى الاراضى الزراعية بقرية فانوس .

انتقل ضباط مركز شرطة طامية وسيارة الإسعاف وكشفت التحريات الأولية ان الجثة لشاب يدعى عمر توبه غلاب39 سنة ومقيم بعزبة خلوصي التابعة لقرية فانوس دائرة المركز تم النقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

تم تشكيل فريق بحث و كشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وبين جمعه .ا تطورت إلى مشاجرة باليد على أثر ذلك قام المتهم بضربه بآلة حاده (ماسورة حديدية) على رأسه لفظ على أثرها انفاسه الأخيرة ثم قام بإلقائه في أرض فضاء وفر هارباً .وتم القاء القبض على المتهم , وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي امرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من التشريح وتولت التحقيق.