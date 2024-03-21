حماس تنشر فيديو لحظة قتل قناص إسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء.. صور

نشرت حركة حماس عبر حسابها، مقطع فيديو يوثق عملية قنص أحد قناصي العدو الإسرائيلي، بطلق ناري من عيار 12.7 مضاد للتحصينات في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وظهر في الفيديو أحد رجال المقاومة يستخدم بندقية القنص ويصوبها تجاه ثقب في أحد المنازل في محيط مستشفى الشفاء، حيث كان يتربص قناص إسرائيلي يستهدف المدنيين في محيط المستشفى.

وقالت المقاومة الفلسطينية، إن أحد قناصتها تمكن من قتل القناص الصهيوني جوناثان يستحاق في محيط مستشفى الشفاء بغزة.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها، عن استشهاد القيادي في كتيبة جنين أبو شادي الحواشين، بعد إصابته من غارة نفذتها طائرات الاحتلال في عملية الاغتيال أمس في مستشفى الشفاء .