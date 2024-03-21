إصابة 13 عاملا في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 13 من عمال يومية بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السجات والكدمات والجروح كدمات، جراء تعرض سيارة ربع نقل والتي كانوا يستقلونها مساء اليوم الخميس مع أخرى ميكروباص، بطريق «أبو شلبي- الصالحية الجديدة» بنطاق دائرة مركز شرطة فاقوس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عمال يومية بأخرى ميكروباص، بطريق «أبو شلبي- الصالحية الجديدة» بنطاق دائرة مركز شرطة فاقوس، ما أسفر عن إصابة 13 من مستقلي السيارتين بإصابات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.