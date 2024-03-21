تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بصحة البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم ، تحت إشراف لمياء مكاوى مدير إدارة الخدمة الإجتماعية، وبحضور

عدد كبير من الحضور من مديري إدارات المديرية والعاملين بها ومن الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة وأسر الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن للتكريم .

وفى كلمته أكد الدكتور هاني جميعه ، علي فضل الأم ومنزلتها السامية ومكانتها فى الحياة التى لا تضاهيها أى مكانة أخرى ، مؤكدا أن الإحتفال بها واجب فى كل لحظة نعيشها معها وليس فى

يوم معين ،وقدم الشكر والتحية والتقدير لكل الأمهات وخص الأمهات اللاتي لم يتم اختيارهن للتكريم ، كما قدم خالص الشكر للأمهات التى وقع عليهن الإختيار للتكريم .

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بتقديم الهدايا وشهادات تقدير بإسم مديرية الصحة بالبحيرة للأمهات المثاليات اللاتي تم

إختيارهن للتكريم وهن حنان مصطفى ياسين بإدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية، شيماء بدوى بمستشفى ايتاي البارود، مها السيد محمد عبدالحميد بالإدارة الصحية بكوم حماده ، شريهان فوزى يوسف بمستشفى ايتاي البارود ، رضا فرج فهمي الدفراوي برعاية طفل الهلال بدمنهور