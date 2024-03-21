«رمضان شهر القرآن»

كلام فى الصيام

قال تعالى: «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» سورة البقرة.

شهر رمضان ليس شهر الصيام والقيام فحسب، ولكنه كذلك.. شهر القرآن، فرمضان شهر له خصوصيته بالقرآن، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعطى للقرآن معظم وقته حتى قال ابن عباس رضى الله عنهما: «كان النبى صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل القرآن كل ليلة فى رمضان» رواه البخارى ومسلم، فكان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، وعارضه القرآن مرتين فى العام الذى قبض فيه.

والسلف الصالح كانوا يعرفون فضل القرآن فاهتموا بتلاوته وتدبره فى رمضان، أسوة بالبنى عليه الصلاة والسلام.

فالإمام مالك إذا دخل الشهر الكريم يترك الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. ويقول سفيان الثورى رحمه الله: «رمضان إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن». وكان من السلف من يختم القرآن كل عشرة أيام، ومنهم من يختم كل سبعة أيام، ومنهم من يختم فى ثلاثة أيام، ورخص بعض العلماء فى ختم القرآن فى أقل من ثلاث فى رمضان لخصوصية هذا الشهر الكريم.

ورمضان فرصة لقيام علاقة يشعر بها كل مسلم فى قرارة نفسه تجاه القرآن الكريم تلاوة وتدبرا بشغف بالغ.

كذلك رمضان فرصة لتكريم أهل القرآن من أطفالنا وشبابنا ممن حفظ القرآن بعضه أو كله، حتى يصير رمضان فرصة لاكتشافهم وتشجيعهم على حفظه وتلاوته، وكذلك اكتشاف الأصوات الحسنة.. حتى يعيش المجتمع كله قرآناً فى قرآن.

إننى أطمع فى أن يكون رمضان فرصة لتلاوة القرآن واستخراج العبر والعظات التى بها نرقى ونرتقى نحو الفضيلة والعلم والثقافة، ووحدة الأمة - ولو فى هذا الشهر - كنواة وبداية لعودة الأمة إلى مجدها التليد.